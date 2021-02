Basket A2 – La Staff si inceppa e perde a Bergamo (70-67)

Bergamo Dopo la convincente vittoria con Casale Monferrato, la Staff doveva dare continuità ai risultati nella trasferta di Bergamo. Senza Ceron, in panchina solo per onor di firma, e contro una squadra ultima in classifica, ma che ha vinto quattro dei precedenti cinque match disputati. Purtroppo per gli Stings l’obiettivo è stato fallito, complice il blackout nel secondo quarto che ha vanificato la buona partenza e scavato un gap che i biancorossi non sono più riusciti a colmare, nonostante il generoso tentativo di rimonta finale. E’ finita 70-67 per la Withu.

WITHU BERGAMO-STAFF MANTOVA 70-67

16-24, 24-12, 15-11, 15-20

WITHU BERGAMO Easley 13 (4/6 1/2), Zugno 14 (4/8 1/3), Parravicini 7 (1/3 1/2), Da Campo 8 (0/2 2/5), Pullazi 8 (1/8 2/5), Masciadri 4 (2/2 0/1), Aiello, Vecerina 6 (0/0 2/2), Bedini 2 (1/2 0/0), Seck, Siciliano, Jones 8 (3/7 0/5). All.: Calvani.

STAFF MANTOVA Ghersetti 3 (0/3 1/4), James 10 (3/10 0/4), Cortese 26 (2/3 5/8), Bonacini 8 (4/4 0/2), Weaver 15 (6/8 1/1), Maspero 3 (1/3 0/2), Ferrara 2 (1/2 0/1), Infante 0 (0/0 0/1), Ceron, Mirkovski, Ziviani. All.: Di Carlo.

ARBITRI Moretti, Martellosio, Maffei.

NOTE Statistiche Bergamo: tiri liberi 11/14; rimbalzi 43 (26+17), falli fatti 15; Mantova: tiri liberi 12/13; rimbalzi 28 (23+5), falli fatti 20.