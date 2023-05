Calcio Eccellenza f – Vittoria Pachera: “Bravo Casalmartino”

Casalmartino Per le ragazze del Casalmartino una salvezza strappata in extremis alla penultima di campionato. «La stagione era iniziata meglio di come è finita – afferma Vittoria Pachera – . Infortuni e varie problematiche ci hanno portate a dover lottare con le unghie e con i denti per rimanere in Eccellenza. Faccio i complimenti alle mie compagne che hanno fatto di tutto per arrivare alla salvezza». Vittoria approfitta dell’occasione per raccontarsi: «Gioco a calcio da 10 anni. Ho iniziato nei pulcini del Mozzecane, poi ho giocato per il Chievo. Da lì sono passata alla Primavera Nazionale, fino a due anni fa. Tra cambi di squadra e società, è nato un forte legame con il Casalmartino. Il presidente mi ha chiamata per spiegarmi del progetto ambizioso che aveva ed io mi sono sentita parte integrante di esso. L’anno scorso siamo riuscite ad ottenere la promozione in Eccellenza, mentre quest’anno abbiamo raggiunto la salvezza, cosa non facile». Vittoria è fresca di infortunio: «Mi sono dovuta operare al crociato e questo mi ha costretta a saltare le ultime tre partite di campionato. Sia mentalmente che fisicamente sarà molto difficile riprendere i ritmi che avevo prima. Se tutto va per il meglio, dovrei tornare in campo nella seconda metà della prossima stagione. So che posso contare su delle compagne fantastiche che mi sono sempre state vicine. Anche se non ho giocato con la Riozzese, quella vittoria la sento anche un po’ mia». Obiettivi per il prossimo anno? «In primis, tornare a giocare; poi vorremmo affrontare il campionato in maniera più serena. Inoltre vogliamo far conoscere meglio la realtà Casalmartino. Purtroppo il calcio femminile ancora non è visto benissimo, qualche pregiudizio resiste. Ma io invito tutti a venirci a vedere. Ci mettiamo impegno, passione e sacrificio, dal mio punto di vista anche più dei maschi». (Sem)