Viadana, il candidato Gardini (M5) lancia l’idea di un nuovo ospedale

VIADANA – Il candidato sindaco del M5S Lorenzo Gardini si sofferma sull’emergenza Coronavirus e sul ritrovato senso di comunità nel viadanese e non solo: «C’è un nuovo senso di solidarietà, di unione e di appartenenza alla comunità che si era quasi perso negli ultimi anni. Lo si percepisce da tanti piccoli segnali, dai messaggi rassicuranti, dalla voglia di cantare, dalle gare di solidarietà per gli ospedali e la Protezione Civile. I cittadini non stanno subendo passivamente l’epidemia e questo è un segnale molto positivo. Tanto meno gli operatori sanitari che stanno dimostrando grandissima disponibilità rischiando ogni giorno la salute in prima linea sul territorio e negli ospedali. Ma tutto questo può reggere se la gestione politica offre le risposte adeguate».

Sulla delicata fase vissuta a livello regionale l’esponente pentastellato ha proseguito: «La Lombardia è la regione europea più colpita dal Covid-19 e sta affrontando la fase più critica dell’epidemia. Le nostre strutture soffrono principalmente la carenza di operatori sanitari e di strumentazione medica. Quando avremo risolto queste due carenze e avremo ampia disponibilità di personale e strumenti, potremo ipotizzare l’apertura di un nuovo ospedale. Per questo rilanciamo con entusiasmo la proposta dell’Eurodeputata pentastellata Eleonora Evi di attivare immediatamente il Corpo Medico Europeo, istituito dall’UE nel 2016 dopo l’emergenza Ebola, per fronteggiare le emergenze sanitarie interne ed esterne attraverso una più rapida mobilitazione di équipe di medici e operatori sanitari e di attrezzature. Se dimostreremo di aver gestito bene per primi questa situazione di emergenza, il nostro sistema sanitario sarà considerato ancora una volta modello virtuoso da seguire per gli altri Paesi che vivono oggi l’esordio dell’epidemia. Questa emergenza infine – conclude Lorenzo Gardini – costituisce una grande prova per l’Europa da cui essa potrà uscire più divisa oppure più unita».

LORENZO COSTA