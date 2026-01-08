Sci Alpino – Fanti è gigante in Canada: primo podio in Nor-Am Cup

Tremblant (Can) La mantovana Francesca Fanti si prende la scena nei due giganti di Mont Tremblant, firmando una prova di spessore che vale il primo podio in carriera in Nor-Am Cup. Due manche solide, intelligenti, senza sbavature: una gara magistrale che porta la 26enne atleta del Cai Mantova a chiudere terza a 1”97, con appena 11 centesimi di vantaggio sull’americana Logan Grosdidier, riscattando così il quarto posto beffa di martedì, quando il podio le era sfuggito per un solo centesimo. Un risultato di enorme valore per Francesca, che non fa parte della nazionale ma è presenza fissa nel circuito nordamericano (venerdì aveva vinto la slalom Fis a Proctor), dove sta ricostruendo con pazienza e personalità il proprio percorso ad alto livello. La continuità mostrata sulla “Flying Mile”, pista ormai familiare anche alle atlete di Coppa del Mondo, è il segnale più incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. La vittoria del secondo gigante è andato all’altoatesina Anna Trocker, protagonista assoluta con due manche perfette: l’azzurrina classe 2008, già vista tra le “grandi” a Semmering e Kranjska Gora, ha conquistato la seconda affermazione della carriera a questi livelli, la prima in gigante dopo il successo in slalom a Copper Mountain. Leader dopo la prima manche con 23 centesimi sulla canadese Justine Lamontagne, Trocker ha spinto ancora nella run decisiva e preceduto di 1”54 l’austriaca Franziska Gritsch, che pagava 94 centesimi a metà gara. Il trionfo italiano è completato proprio dal podio di Fanti, davanti a Grosdidier e all’altra statunitense Rowekamp, con la canadese Bennett sesta. Settimo posto per Giorgia Collomb, autrice di una bella rimonta dopo il decimo tempo nella prima manche, nonostante il pettorale 33. Fuori nella prima manche Giada D’Antonio, così come Cecilia Pizzinato. Oggi spazio allo slalom a Mont Saint-Sauveur, dove è in programma anche la gara di venerdì. Per la mantovana, cresciuta gara dopo gara lontano dai riflettori, questo podio rappresenta una tappa fondamentale: punti FIS abbassati, fiducia alle stelle e la consapevolezza di potersela giocare con avversarie abituate ai palcoscenici maggiori. La missione canadese si colora così d’azzurro, con Fanti sempre più protagonista.