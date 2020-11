Pegognaga, esce e “sparisce”: i due figli lanciano l’appello

PEGOGNAGA Esce di casa, a Pegognaga, e fa perdere le proprie tracce. I due figli così lanciano l’appello e la donna si fa viva con i carabinieri, spiegando di essersi allontanata volontariamente e di essere nella vicina Gonzaga, senza però specificare dove di preciso. L’episodio si è verificato tra venerdì sera e la giornata di ieri, quando a quanto pare la donna si è poi messa in contatto con i due figli. A quanto pare infatti la signora, che abita a Pegognaga, nella serata di venerdì sarebbe uscita senza poi fare ritorno e spegnendo il telefono. Sia venerdì notte che nella giornata di sabato non sarebbe stato possibile contattare la donna, tanto che i due figli si sono rivolti ai carabinieri per cercare di capire cosa potesse essere successo. La donna sarebbe poi stata individuata a avrebbe spiegato di essersi spostata in modo del tutto volontario nella vicina Gonzaga, senza però specificare dove. Tanto che nella mattinata di ieri i due figli hanno lanciato un appello chiedendo di essere contattati da chiunque avesse visto la donna.

Alla fine, a quanto sembra, sarebbe stata la donna stessa a contattare i figli, spiegando di essere a casa di un conoscente, a Gonzaga, dove evidentemente si era recata in modo autonomo e volontario. La vicenda è stata seguita dai Cc di Pegognaga.