Medicina, pubblicata la graduatoria dopo il semestre filtro. Oltre 22 mila idonei

Considerando i tre corsi – Medicina, Odontoiatria e Veterinaria – oltre 14 mila studenti sono stati assegnati all’ateneo di loro prima scelta.
Il CINECA ha comunicato agli studenti del semestre aperto per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria il proprio punteggio, la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l’Università assegnata. Gli studenti potranno ora procedere all’immatricolazione (per chi ha superato i tre esami previsti dal semestre aperto – Chimica, Biologia e Fisica) o all’iscrizione (per coloro che dovranno recuperare uno o due debiti d’esame presso l’Ateneo assegnato).
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha messo a punto un vademecum per gli studenti del semestre aperto. Il documento fornisce sia indicazioni pratiche per completare l’immatricolazione/iscrizione presso i vari atenei di assegnazione con indicazioni sulle prossime date chiave – sintetizzate a seguire – sia per orientare gli studenti che non hanno conseguito CFU per il proseguimento del proprio percorso di studi.
Prossime date chiave: 8 – 14 gennaio | Immatricolazioni e iscrizioni Prima finestra per l’immatricolazione (per gli studenti che hanno superato tutti e tre gli esami) o per l’iscrizione (per coloro che devono recuperare uno o due debiti d’esame).
La mancata immatricolazione o iscrizione entro il 14 gennaio comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita del posto assegnato.
16 – 19 gennaio | Nuove scelte per i posti non assegnati
Gli studenti che non hanno trovato collocazione nelle sedi
originariamente indicate in fase di iscrizione al semestre aperto
possono esprimere nuove preferenze, a valere sui posti rimasti
liberi a livello nazionale.
Le nuove scelte devono essere effettuate tra il 16 e il 19 gennaio.
21 – 24 gennaio 2026 | Immatricolazione per gli studenti che hanno integrato la scelta delle sedi
Gli studenti che, tra il 16 e il 19 gennaio, hanno indicato nuove
sedi dovranno procedere all’immatricolazione entro il 24 gennaio.
28 gennaio | Graduatoria dei corsi affini
Pubblicazione della graduatoria relativa ai corsi affini.
28 – 31 gennaio | Immatricolazione ai corsi affini
Gli studenti collocati in graduatoria nei corsi affini dovranno
procedere all’immatricolazione entro il 31 gennaio.
Entro la fine del primo semestre | Recupero dei CFU
Gli studenti dovranno recuperare i Crediti Formativi Universitari
(CFU) non conseguiti durante il semestre aperto entro la fine del
primo semestre.
Le date e le modalità delle prove di recupero variano da Ateneo ad Ateneo e saranno comunicate direttamente dalle singole Università. Una volta conseguiti i CFU mancanti, sarà possibile perfezionare l’immatricolazione.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).