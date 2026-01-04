Ciclocross giovani – Sporteven, Mtb Novagli e Chero Piping cercano gloria ai Campionati Italiani

San Fior (Tv) L’attesa è finita. Ora tutta la fatica sarà rivolta a un solo obiettivo: il podio tricolore del ciclocross. Oggi gli atleti e le atlete mantovani saranno di scena ai Campionati Italiani che si disputeranno a San Fior (Tv). La kermesse assegnerà i titoli nazionali nelle varie categorie e vedrà al via i migliori specialisti della disciplina. Per i portacolori virgiliani sarà un banco di prova importante, tra ambizioni di medaglia e il desiderio di confermarsi protagonisti sulla scena nazionale. C’è grande attesa per questo importante momento della stagione, non solo tra gli appassionati di questa specialità; anche in casa dei team come lo Sporteven, l’Mtb Novagli e il Chero Piping Team Sfrenati l’adrenalina sta per raggiungere i massimi livelli. I portacolori delle società virgiliane sono giunti a questo appuntamento dopo aver collezionato brillanti risultati nel corso delle ultime gare. Ora per loro è giunto il momento di puntare ad un traguardo ambizioso. I primi ad esibirsi sul tracciato predisposto dagli organizzatori saranno gli Esordienti del 1° anno, giovani di 13 anni che da quest’anno abbandonano la categoria Giovanissimi per misurarsi in contesti più impegnativi.

Per loro la bandiera a scacchi verrà abbassata alle 9.05 e il test si svolgerà sulla distanza di 30’. Alle ore 10 entreranno in scena gli Esordienti del 2° anno che pure loro saranno impegnati sulla distanza di 30’. In ambito femminile le Esordienti del 1° anno si porteranno alla fettuccia di partenza alle ore 10.55, mentre quelle del 2° anno saranno protagoniste della loro prova partire dalle 11.50.

Nel pomeriggio dalle 12.45 i protagonisti delle quattro gare in programma saranno gli Allievi, maschi e femmine. (bio)