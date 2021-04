Calcio Serie C – La Figc dice stop alle multiproprietà. Setti: “Il progetto Mantova continua”

Mantova In un’intervista alla Voce, che risale a meno di un anno fa, il presidente delle Lega Pro, Francesco Ghielli, a proposito delle multiproprietà nel mondo del calcio, parlava di «situazione da normare». Ebbene, a prendere posizione è stata la Figc stessa durante il Conisglio Federale di ieri, procedendo per lo stop. «Abbiamo modificato due norme – ha spiegato il presidente della Figc Gravina -. La prima impedisce le multiproprietà: non si può più avere più di una società nel mondo del calcio, professionistico o dilettantistico. Salvaguardando ovviamente i diritti già acquisiti. Poi abbiamo modificato tutto il processo di verifica delle partecipazioni societarie: al di là del controllo preventivo, nel caso di dichiarazioni mendaci ci sarà il deferimento. In caso di violazioni si va dalle penalizzazioni all’esclusione del campionato».

Questo significa che un patron di Serie A non potrà acquisire le quote di un club di Serie C, come è il caso del Mantova con Maurizio Setti, che ieri ha ribadito ancora una volta che «Il progetto Mantova va avanti. Non cambia nulla. E’ una normativa che guarda in prospettiva. Mi hanno detto che i progetti già avviati possono andare avanti».

La notizia uscita nel primo pomeriggio di ieri non ha colto di sorpresa il club di viale Te, già informato qualche settimana fa in occasione di un incontro con il presidente della Lega Pro Ghirelli. Stando alla nota diffusa in materia di multiproprietà, la Lega Pro parla di «situazioni di conflitto». Considerate la situazione del calcio italiano attuale e la fatica che fanno i club di Serie C per sopravvivere, la multiproprietà più che un conflitto, potrebbe generare invece una risorsa importante per sostenere le società che erano in difficoltà e che hanno così la possibilità di crescere. Nella stessa identica situazione del Mantova si trovano anche il Bari, il cui azionista di maggioranza è il paton del Napoli, De Laurentiis, e la Salernitana che fa capo a Claudio Lotito, patron della Lazio. La situazione dei campani potrebbe cambiare qualora dovesse arrivare la promozione in Serie A, in quanto non possono coesistere due squadre nella medesima Lega con lo stesso azionista di maggioranza. Questo non è un problema che riguarda il Mantova di oggi.

Il club di viale Te guarda avanti e si prepara ad ultimare il progetto “Mantovanello”, che consentirà al club di crescere ulteriormente e di mettere a disposizione del proprio vivaio e della prima squadra delle strutture nuove. Nel calcio di oggi, la crescita di un club passa anche per questi aspetti.