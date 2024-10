MANTOVA Mercoledì 2 ottobre è la festa dei nonni, un momento per celebrarli e celebrare il loro ruolo all’interno delle famiglie e della società in generale.

Poste Italiane, anche a Mantova, si mette al servizio dei nonni e ogni giorno raggiunge la casa di riposo Mazzali che ospita gli anziani della città che non possono essere lasciati soli.

Enrica Bellati è la “portalettere dei nonni” ed è uno degli oltre 100 addetti alle consegne in servizio nella città di Mantova che quotidianamente partono dal centro di recapito di Via Nenni, cuore nevralgico della gestione di tutta la fase di smistamento di posta e pacchi per la provincia. Il centro, impiega oltre 130 persone.

Enrica lavora a Mantova, ha 55 anni, 3 figlie adolescenti ed è portalettere a Mantova città da un anno “Fare la portalettere mi piace perché sono a contatto con le persone. Ormai nella mia zona di recapito, mi conoscono e spesso, soprattutto le persone anziane, mi offrono un caffè o dell’acqua e hanno piacere a scambiare due parole per avere un po’ di compagnia. Il mio lavoro è reso speciale anche grazie alle persone che incontro che mi riconoscono e mi considerano una figura familiare. La RSA Mazzali è un punto fermo e storico della città”. – Continua Enrica – “Quando vado alla casa di riposo mi accolgono con tanta gentilezza in portineria dove recapito quotidiani, riviste ma anche cartoline e lettere. Quest’estate gli ospiti della casa di riposo hanno ricevuto parecchie cartoline ed è bello consegnare anche delle lettere scritte a mano; questo mi fa pensare che le persone anziane ricevano anche con questi scritti un po’ di compagnia e un pensiero dalle persone care”

Poste Italiane festeggia la festa dei nonni anche con due cartoline filateliche, un modo originale per sottolineare una giornata speciale, che sottolinea l’importanza di una figura, quella dei nonni appunto, portatori di conoscenza ed esperienza e della loro preziosa relazione con le giovani generazioni.

Le due diverse cartoline saranno in vendita negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Mantova oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e sul sito poste.it.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.