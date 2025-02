Snowboard – Giorgia Carnevali convocata per i Mondiali junior in Polonia

Mantova La giovane promessa dello snowboard italiano, Giorgia Carnevali, è stata convocata per i Mondiali junior di snowboard parallelo, che si terranno a Zakopane, in Polonia, dall’1 al 6 marzo. La 17enne marmirolese, atleta del Corpo Sportivo Esercito e al primo anno in Nazionale B, rappresenta una delle più interessanti prospettive della disciplina, pronta a confrontarsi con i migliori talenti internazionali della sua categoria. Per Giorgia questa convocazione è un riconoscimento del talento e dell’impegno dimostrati nelle competizioni nazionali e internazionali. Il percorso che l’ha portata fino a questo traguardo è stato caratterizzato da una crescita costante, sia tecnica che mentale, che le ha permesso di emergere tra le giovani snowboarder italiane. La rassegna iridata giovanile sarà un banco di prova fondamentale per la mantovana, che quest’anno ha già debuttato in Coppa del Mondo e avrà l’opportunità di accumulare ulteriore esperienza a livello internazionale e di misurarsi con avversarie di alto livello. Il suo obiettivo sarà quello di dare il massimo in gara, cercando di esprimere al meglio le sue qualità e raccogliere risultati importanti per il futuro.