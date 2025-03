Sport senza barriere – Tavolta rotonda al Parlamento Ue con Lucilla Boari

BRUXELLES (Bel) La campionessa di tiro con l’arco Lucilla Boari è stata ospite al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’atleta di Rivalta ha partecipato a un incontro promosso dal gruppo The Left nell’ambito della commissione Cult di cui fa parte anche lo sport. L’appuntamento mirava a mettere in evidenza gli ostacoli che ancora esistono per decretare lo sport un vero e proprio strumento di inclusione sociale. In particolare, Lucilla Boari, invitata dall’on. Carolina Morace, è intervenuta nella tavola rotonda dedicata alle barriere che ancora esistono per la partecipazione allo sport delle donne, delle persone con disabilità e delle comunità emarginate. Durante il dibattito ci si è chiesto come le barriere finanziarie, culturali e fisiche vadano a incidere nel mondo dello sport, soprattutto nelle cosiddette discipline minori, con un focus sul linguaggio di genere perché l’inclusività passa anche attraverso la comunicazione. Insieme a Lucilla Boari hanno partecipato alla tavola rotonda Simone Barlaam, pluri campione italiano del nuoto paralimpico, il greco Nikos Odubitan – nel 2018 inserito tra le 100 persone di origine africana più influenti per il suo contributo ai diritti umani – e la francese Hélène Germain, Presidente della Fédération Sportive LGBT+.