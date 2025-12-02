Tamburello A1 m Indoor – Castellaro sempre a -1 dalla capolista Segno

Castellaro Il Segno ottiene tre punti dalla trasferta oristanese contro Eleonora: 13-4 per i campioni d’Italia lo score finale. I risultati della sesta giornata del campionato di A1 maschile, andata in scena domenica scorsa, non cambiano nulla in vetta. I trentini sono primi, il Castellaro insegue a una lunghezza. I mantovani hanno vinto senza problemi per 13-3 contro il Fiorino Firenze, al palazzetto Spazio Reale a Campi Bisenzio (Fi). La lotta al vertice resta dunque apertissima e promette ulteriori emozioni. Per la regina un successo senza problemi, troppo netta la differenza di valori. Le compagini toscane e palermitane, come livello di gioco ed esperienza, sono ancora lontane dai più blasonati team del nord Italia.

Serie A1 maschile 6ª giornata: Eleonora-Segno 4-13; Il Fiorino Firenze-Castellaro 3-13. La classifica: Segno 11, Castellaro 10, Il Fiorino Firenze e Roma Tamburello 3, Eleonora 0.