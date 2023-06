Tamburello al giro di boa – Con le “fantastiche quattro” lo scudetto è di nuovo un affare tutto mantovano

Mantova Il massimo campionato di tamburello è arrivato al giro di boa e una cosa la possiamo già dire senza timore di venire smentiti: lo scudetto tornerà a Mantova dopo che l’anno scorso, come si ricorderà, un po’ a sorpresa è finito nella bacheca del Sommacampagna. Al termine del girone d’andata, infatti, le squadre virgiliane occupano i primi quattro posti della classifica con il Castellaro al comando a quota 28, il Guidizzolo secondo a 26, la Cavrianese terza con 23 punti e il Solferino quarto a 22. Saranno queste quattro compagini, dunque, a contendersi il titolo nel girone di ritorno, che inizia domenica. E anche la Coppa Italia, insieme alla bergamasca Arcene (guidata in campo dai fratelli voltesi Bertagna) e alla quinta mantovana del lotto, il Castiglione, che ha strappato l’ultimo pass in extremis battendo il Fontigo nello scontro diretto. A proposito di Coppa, le fasi finali sono in calendario a cavallo di Ferragosto (Castellaro e Guidizzolo sono già qualificate), ma il prossimo 21 giugno si disputerà il turno preliminare con le sfide tra Cavrianese e Castiglione e tra Solferino e Arcene.

Mantova è dunque tornata a dominare, anche con squadre “nuove” come Guidizzolo e Cavrianese, oltre alle corazzate Castellaro e Solferino. Le quali si sono affrontate proprio domenica scorsa nell’ultima di andata e il team di Merighi ha inflitto ai “cugini” la prima sconfitta stagionale, confermando il trend positivo nel derbissimo di collina iniziato nella passata stagione. Tra i due litiganti, un anno fa, a godere come detto fu il Sommacampagna, stavolta il ruolo di terzo incomodo se lo contendono altre due formazioni dell’Alto Mantovano, appunto Guidizzolo e Cavrianese. Quest’ultima inaugurerà sabato il girone di ritorno nell’anticipo (è anche l’unico derby di giornata) contro il Ceresara. Ci attendono, insomma, altri undici weekend di fuoco e sfide tutte da vedere. Con un’unica certezza: lo scudetto tornerà a casa nostra.