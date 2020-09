Motocross – Al “Città di Mantova” scatta il trittico Mondiale

MANTOVA È tutto pronto per il Gran Premio di Lombardia, nona prova del Campionato Mondiale di Motocross 2020 e prima delle tre in programma della nove giorni iridata assegnata al Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari. Oggi in pista la Woman MX e i Campionati Europei EMX 250cc, domani la MX2 e la classe regina MXGP. Tutti gli occhi saranno puntati su Antonio Cairoli, fresco 35enne, pronto a regalare emozioni sfrecciando con la tabella rossa di leader del campionato dopo l’ultima vittoria al GP di Emilia Romagna; ora il messinese ha un vantaggio in classifica sul Campione del mondo uscente, lo sloveno Tim Gajser (HRC Honda), di soli 7 punti. Cairoli scenderà in pista con l’obbiettivo di fare più punti possibili (ce ne sono ancora 500 in gioco) su una pista che ama, conosce in ogni millimetro e asseconda il suo talento e le doti meccaniche della KTM. Tra lui e Gajser sarà duello vero, (speriamo avvincente come nel 2016) perchè Mantova si annuncia come crocevia per il Mondiale, e tutti sono consci che non è più il momento di gestire le forze e fare calcoli. Non ci sarà “l’altra metà del cielo KTM” Jeffrey Herlings, 26 anni, olandese, tre volte iridato nella MX2 e una in MXGP nel 2018, vittima di una tremenda caduta durante le prove libere del GP Città di Faenza quando era in testa alla classifica. «Ho rischiato la completa paralisi» ha dichiarato nei giorni scorsi: molti dicono “stagione finita”, ma si vocifera di un suo ritorno per il triplo appuntamento di Lommel, in Belgio, il 25 ottobre. Mantova potrebbe rappresentare l’occasione buona anche per Jeremy Seewer e la sua Yamaha e Jorge Prado, 19enne talento di casa KTM, entrambi protagonisti a Faenza con una vittoria a testa, per inserirsi nella lotta ai piani alti. Ma sapranno reggere il passo dei due là davanti? Da non perdere di vista Glenn Coldenhoff, Arminas Jasikonis e i sempreverdi Gautier Paulin e Romain Febvre. Lotta per la vetta anche in MX2, con un altro atteso corpo a corpo tra il leader della KTM Tom Vialle, autore di un’ottima prova a febbraio a Mantova, e il fiammingo Jago Geerts, che se la dovranno vedere con il manico di Maxime Renaux. In Woman MX le ragazze tornano dopo una pausa che dura dall’8 marzo. In pista la 6 volte Campione del mondo Kiara Fontanesi (KTM) e terza in campionato dietro alla leader Courtney Duncan e a Larissa Papenmeier. In EMX125cc guida l’italiano Andrea Bonacorsi scudiero del marchio italiano Fantic Motor. In EMX250cc è in testa il francese Thibault Benistant (Yamaha), dietro Mattia Guadagnini (Husqvarna). Gli eventi si svolgeranno con il limite massimo di 1.000 spettatori al giorno e i biglietti saranno in vendita su: www.motocrossmantova.com

Lorenzo Montagner