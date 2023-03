Proclamati i vincitori del Premio Scrivere d’Opera “Elena Formica”

PARMA Sono stati annunciati nella cerimonia che si è svolta martedì 21 marzo al Ridotto del Teatro Regio di Parma i vincitori della IV edizione del Premio Scrivere d’Opera “Elena Formica”, il concorso realizzato con il patrocinio di Associazione Nazionale dei Critici Musicali e Associazione Nazionale dei Critici di Teatro che ha assegnato il primo premio ex aequo a Asia Ghirardi (Liceo Artistico “Paolo Toschi”), Leonardo Iappini (Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi”), Eugenia Trivioli (Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”), che ricevono 12 biglietti invito per la Stagione 2023 e 2024 Lirica, ParmaDanza e RegioYoung e il volume Regio People Gli Artisti; il secondo premio a Virginia Rizzardi (Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”) che vince 6 biglietti-invito a scelta e il volume Regio People Il Pubblico; il terzo premio a Michela Cantoni (Liceo Artistico “Paolo Toschi”) che riceve 4 biglietti invito e il volume Teatro per scelta.

I finalisti Giulia Cerati, Emma Greta Chiesi (Liceo Classico “Maria Luigia”), Matilde Alberici, Angela Iemmi (Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi”), Martina Giagosti (Liceo Classico “Paciolo-D’Annunzio”), Agata Coloretti (Liceo Artistico “Paolo Toschi”), Elena Benassi, Giulia Fontana (Liceo Musicale “Attilio Bertolucci”), Ferret Gift Onyebuchi Samson (Istituto “Pietro Giordani”) ricevono 2 biglietti invito.

La cerimonia, presentata da Mara Pedrabissi, ha visto la partecipazione di Luciano Messi, Sovrintendente del Teatro Regio, Claudio Rinaldi, Direttore della Gazzetta di Parma, e dei curatori del workshop Angelo Foletto, Presidente di ANCM e critico musicale de La Repubblica, Carla Moreni (Direttivo ANCM, Domenica de Il Sole 24 ore) e Valeria Ottolenghi, responsabile delle Relazioni esterne di ANCT e giornalista della Gazzetta di Parma.