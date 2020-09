Calenda: “Rinnovare la politica significa portare capacità amministrativa”

MANTOVA Il tema della competenza al centro dell’intervento di Carlo Calenda, oggi in città per dare il suo endorsement al candidato del centro sinistra Mattia Palazzi e per sostenere i candidati della lista civica manTua.

“Oggi rinnovare la politica significa soprattutto portare capacità amministrativa, significa convincere i cittadini a guardare la qualità dei programmi e sostenere i bravi amministratori locali, che devono essere portati nella gestione del governo” ha detto il leader di Azione, rimarcand o la necessità di riconoscere un nuovo protagonismo ai primi cittadini delle città italiane.

“I sindaci sono capaci di gestire, una qualità centrale in un paese dove la politica è distaccata dalla realtà e si alimenta di slogan” ha scandito l’europarlamentare “i primi cittadini sanno governare in economica ed efficienza, e siamo qui per sostenere un sindaco della cui capacità siamo convintissimi”.

Dal canto suo, Mattia Palazzi ha elogiato il pragmatismo di Carlo Calenda, nel suo ruolo di ex ministro dello sviluppo economico, e i benefici ai territori generati dal programma Industria 4.0 che l’amministrazione Palazzi ha sostenuto sotto il profilo della formazione, avviando il corso di ingegneria in intelligenza artificiale e robotica.

“Un sindaco non è tale se non ha in testa un’idea di paese” ha commentato Palazzi “le scelte che stiamo facendo per questa città non sono mai esclusivamente in chiave locale, qui sperimentiamo ciò che il governo propone e legifera”.