Canoa – Canottieri Mincio e Lega Navale brillano a San Giorgio di Nogaro

SAN GIORGIO DI NOGARO Si è svolta, tra San Giorgio di Nogaro e Nicoletti, la seconda tappa del circuito Canoagiovani. Il fine settimana di gare ha coinvolto, divisi tra raggruppamento Nord e Sud, 65 società provenienti da tutta Italia, per un totale di 778 atleti presenti e più di 1451 equipaggi in gara. Presenti Canottieri Mincio e Lega Navale. Per il club di Cittadella, sabato nel K1 Cadetti B Andrea Alberini ha vinto l’argento e Alessandro Vigelli sesto. Nei Cadetti A, Leonardo Leoni ha chiuso al quinto posto. Marianna Ballarini quarta tra le Allieve B. Tutti sui 2000 metri. Ieri sui 200 Ballarini ha vinto il bronzo tra le Allieve B. Terzo anche Leoni nei Cadetti A. Andrea Alberini ha chiuso secondo come Alessandro Vigelli nei Cadetti B. Insieme hanno vinto il K2 cadetti B. Passiamo alla Lega Navale. Sabato, nel K1 4.20 Allieve A, sui 200, quinto posto per Linda Formigoni e terzo per Vittoria Zanazzi. Nel K2 5.20 Allievi B, sui 2.000, Alessandro Gibertoni e Alessandro Bonesi si sono classificati 11esimi. Ieri, nel K1 4.20 Allieve A sui 200m, Linda Formigoni ha terminato le sue fatiche con l’8° posto, mentre ha vinto la compagna di club Vittoria Zanazzi. Nel K1 4.20 Allievi B, sui 200, ottavi Alessandro Gibertoni e Alessandro Bonesi. Nel K2 5.20 Allievi B maschile 200 m sesto posto per Gibertoni-Bonesi.