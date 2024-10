Tamburello Giovanissimi – La Lombardia targata Cavriana bissa a Catania il Trofeo Coni

CATANIA Per il secondo anno consecutivo la Cavrianese Giovanissimi mista conquista, battendo il Veneto per 10-9, il Trofeo Coni. Ieri a Catania, in occasione della tradizionale manifestazione di chiusura di una vetrina che pone l’accento sulle promesse dello sport italiano, ragazzi e ragazze Under 14 di varie discipline, la compagine del presidente Oscar Tondini si è riconfermata leader del tamburello open. La squadra diretta da Luca Grazzi da prima ha ottenuto il pass per le finalissime, cogliendo il successo nella fase regionale. Ieri a contendersi l’ambito riconoscimento vi erano le formazioni di Veneto, Liguria, Lombardia (la Cavrianese), Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Toscana e Sardegna. Dopo entusiasmanti sfide che hanno visto i mantovani battere prima il Lazio 10-2, poi la Sicilia 10-3 e il Piemonte in semifinale 10-5, ecco la finale vinta col Veneto 10-9. E’ stata un’ultima sfida appassionante e che ha evidenziato il carattere di una squadra capace di restare sempre sul pezzo, senza mai perdere la concentrazione. A salire sul gradino più alto del podio del Trofeo Coni 2024 sono stati: Steven Battaglioli, Diego Guidetti, Isabella Brignani, Paola Nako, Ettore Patelli, Eva Azzali e Giulia Tondini.