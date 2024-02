Tamburello indoor – Titoli regionali per Medole, Guidizzolo e Castellaro

GRASSOBBIO (Bg) Tre titoli sui cinque in palio: questo è il bottino messo a segno tra sabato e ieri a Grassobio dalle formazioni giovanili mantovane impegnate nelle finali regionali. Sabato gli Allievi del Cavriana hanno ceduto 13-12 all’Arcene. Ieri mattina le Giovanissime del Virtus Guidizzolo sono state battute 13-10 dalle padrone di casa. Il primo titolo lombardo per i colori virgiliani è giunto dai Giovanissimi del Medole che si sono imposti per 13-8 sui bergamaschi del Castelli Calepio. I ragazzi del presidente Alessandro Baroni si sono qualificati per i Tricolori che si disputeranno in marzo tra Volta Mantovana, Monzambano e Guidizzolo. Le Juniores del Guidizzolo hanno vinto il titolo, battendo 13-0 il Capriano dal Colle (Bs) e per 13-1 il Dossena (Bg). Il quadro dei titoli conquistati si completa con gli Juniores del Castellaro che hanno piegato con il punteggio di 13-4 i pari età del Torre Dè Roveri (Bg). Anche le Juniores del Virtus Guidizzolo e i ragazzi del presidente Arturo Danieli saranno tra i protagonisti delle finali Nazionali.