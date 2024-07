Tamburello Serie A: Castellaro-Solferino, la resa dei conti. Pierron: “Mettiamogli i bastoni tra le ruote”

Castellaro La quinta giornata di ritorno del massimo campionato di tamburello, in programma domani in notturna, propone il sempre attesissimo derby tra Castellaro e Solferino, ormai un classico nel panorama nazionale di questo sport che nell’Alto Mantovano ha radici molto forti e floride. Negli ultimi anni è stata la sfida che ha deciso le sorti dello scudetto, stavolta invece i campioni d’Italia sono tagliati fuori dalla lotta, anche se – ed è la conferma che questa non è una partita come tutte le altre – sono gli unici ad aver battuto quest’anno il Solferino, che viaggia spedito verso la conquista del titolo. Le due società, come è noto, si sono praticamente scambiate i giocatori durante l’ultima pausa invernale. Quella di domani, dunque, è di fatto una “rimpatriata” tra vecchi amici. Ma in campo, come sempre, sarà battaglia. Anche nel ricordo di Federico Gasperetti, ex del Castellaro e punto di forza del Solferino fino al tragico incidente che l’ha strappato alla vita un paio di settimane fa. «Una persona gentile e cordiale – ricorda Yoan Pierron, capitano del Castellaro dopo aver fatto il salto della barricata – e un ottimo giocatore. Non vederlo in campo domani è motivo di grande tristezza, il mio pensiero va soprattutto alla sua famiglia». Il Castellaro domenica scorsa ha vinto la Coppa Europa per il secondo anno di fila e sull’onda dell’entusiasmo spera di dare un altro dispiacere alla prima della classe. «All’andata abbiamo vinto dopo una battaglia lunghissima – ricorda Pierron – sappiamo quindi che il Solferino verrà qui sabato per prendersi la rivincita. Il successo in Coppa Europa ci ripaga della delusione per non aver centrato la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia. Purtroppo in campionato siamo un po’ indietro, del resto abbiamo lasciato per strada qualche punto di troppo. Siamo una squadra giovane, che quando si tratta di “ammazzare” la partita non ci riesce. Se vogliamo vincere il derby e mettere loro il bastone tra le ruote dovremo essere molto attenti e concentrati dalla prima all’ultima pallina».