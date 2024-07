Calcio Serie B – Mantova, arrivederci Veronello: da sabato allenamenti a San Lorenzo

Calmasino (Vr) Il ritiro di Veronello è agli sgoccioli. Ieri giornata dedicata ai test Mapei, ai quali si sono sottoposti tutti i giocatori. Questa mattina ultimo allenamento al centro sportivo di Calmasino. Termina anche l’esperienza a Corte Cavalli di Ponti sul Mincio, che ha ospitato Burrai e compagni per tutta settimana. Nel pomeriggio il gruppo partirà alla volta di San Lorenzo Dorsino, sede del ritiro. I biancorossi alloggeranno all’hotel Castel Mani e svolgeranno gli allenamenti al campo Promeghin (il primo domattina alle 10.30).

Domenica alle 17 prima amichevole a Molveno, avversaria una rappresentativa dilettantistica locale. L’ingresso dovrebbe essere gratuito, ma notizie ufficiali in merito arriveranno solo oggi. Giovedì prossimo, sempre a Molveno alle 17, test col Castiglione che mette in palio il “Trofeo Pata”. Continua la prevendita per le due amichevoli di lusso: su Liveticket per Mantova-Napoli del 20 luglio a Dimaro; su Vivaticket per Mantova-Genoa del 25 a Moena.