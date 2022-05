Siglata convenzione che istituisce presidio acquatico di soccorso per l’estate

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AiPo), Prefettura e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco hanno sottoscritto oggi a Mantova la convenzione per l’istituzione di un servizio di presidio acquatico di controllo nel territorio mantovano.

Il Comando dei Vigili del Fuoco predisporrà, per luglio e agosto prossimi, un servizio con tre operatori abilitati e imbarcazioni con barella rigida, oltre a un ‘posto barca’, individuato da AIPo, per l’ormeggio della propria imbarcazione.

Il personale dei Vigili del Fuoco sarà dotato di apparati radio per le comunicazioni con la sala operativa del Comando. Assicureranno anche il pattugliamento delle aree di competenza assegnate, di concerto con AIPo.

Obiettivo dell’iniziativa istituire un’attività di presidio lungo i corsi d’acqua del mantovano per integrare le attività di gestione del demanio idro-viario di AIPo, nonché quelle del servizio di piena, con un servizio di ‘Salvamento Acquatico’ negli arenili non in concessione e nelle acque libere della provincia mantovana.

All’incontro, a cui ha partecipato in videocollegamento l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, sono intervenuti il prefetto di Mantova, Gerlando Iorio, il direttore di Aipo, Luigi Mille, oltre al comandante dei Vigili del Fuoco di Mantova, Vincenzo Giordano.

“Questa convenzione – ha rimarcato l’assessore – oltre al tema sicurezza, evidenzia un’evoluzione del ruolo di Aipo, che negli anni ha spinto sempre più per la fruibilità dei corsi d’acqua affluenti al Po”.

L’assessore ha espresso soddisfazione, grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, per la possibilità di garantire un presidio e un livello di sicurezza ancora più marcati rispetto a prima. Questo alla luce dell’aumento dell’attrattività in chiave turistica del fiume Po e degli altri corsi d’acqua.