Tamburello Serie A – Il Castellaro si gioca la 2ª piazza nel big match contro l’Arcene. Il Solferino non può sbagliare col Tuenno

Mantova Va in scena oggi la sesta giornata di ritorno del massimo campionato maschile, penultima prima della sosta di agosto. I campioni d’Europa del Solferino ospiteranno il Tuenno partendo con i favori del pronostico. Per il direttore tecnico del Solferino Quinto Leonardi sarà sicuramente una gara speciale contro la squadra del suo paese. I tuennesi hanno bisogno di punti, ma oltre ad affrontare una compagine nettamente superiore, sono alle prese con numerosi infortuni.

Impegno decisamente più delicato per il Castellaro, opposto alla bergamasca Arcene in un match che si preannuncia molto combattuto. Le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica a quota 41 punti, due in meno della capolista Sommacampagna che nell’ultimo turno ha perso un punto contro il Fontigo.

La Cavrianese, splendida rivelazione di questo campionato, cercherà riscatto dopo il ko del turno precedente contro l’Arcene. Avversario dei collinari il Cremolino superato in casa nell’ultimo turno dal Ceresara. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per affrontare il finale di campionato con più serenità. Gli alessandrini dalla loro hanno un punto di vantaggio.

Derby mantovano tra il Guidizzolo e il Ceresara, tornato alla vittoria domenica scorsa contro il Cremolino, mentre i ragazzi di Tiberio Biagi sono stati sconfitti dal Solferino.

Delicato scontro salvezza tra Sabbionara e Fontigo. Si gioca sul campo neutro di Noarna, sferisterio che porta alla mente ricordi piacevoli in casa Fontigo. I trevigiani nella scorsa stagione a Noarna hanno vinto la Coppa Italia di serie B battendo in finale la Cavrianese. Entrambe le squadre sono galvanizzate dal risultato positivo dell’ultimo turno. Il Sabbionara ha messo ko il Tuenno nel derby trentino, il Fontigo ha preso un punto contro il Sommacampagna, cedendo solo al tie break.

Decisamente favorito il Sommacampagna nel derby veronese contro il Cavaion. I ragazzi di Gianpaolo Merighi dovranno comunque dare il massimo, perchè in diverse occasioni contro le squadre di bassa classifica hanno giocato al di sotto delle loro grandi potenzialità. Per il Cavaion una gara molto complicata, così come si presenta complicato il cammino verso la salvezza.