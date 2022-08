Tamburello serie A m – Coppa Italia: Castellaro e Solferino si giocano il pass per la finale

Noarna L’ennesima sfida fra Castellaro e Solferino vive stasera una nuova puntata in Trentino, a Noarna (ore 21), nella semifinale della Coppa Italia. Chi la spunterà nel derby collinare, domenica (ore 21) affronterà la vincente di Sommacampagna-Arcene in programma domani sera.

Il Castellaro di Baldini e il Solferino di Quinto Leonardi in questa stagione si sono affrontati in campionato,, e sul terreno dei campioni d’Italia ha vinto il Solferino, bravo poi a bissare in Coppa Europa, in Francia. Da ricordare anche che a breve le due compagini collinari si sfideranno nel ritorno in campionato in quel di Solferino. Il Castellaro, assieme al Sommacampagna, si trova in vetta con una lunghezza di vantaggio sui “cugini” e sull’Arcene.

«Cosa si può dire alla vigilia dell’ennesima sfida col Solferino dell’amico Mario Spazzini? – si chiede Arturo Danieli, patron del Castellaro – Siamo abbastanza sereni. La squadra sta bene e sta attraversando un buon momento. Dunque siamo tranquilli e ci crediamo. E’ importante che i ragazzi siano in grado di fare la loro partita. Hanno attraversato un periodo difficile, ma si sono ripresi. Al momento pensiamo solo alla Coppa Italia, poi ci concentreremo sul campionato, dove c’è una lotta serrata per conquistare lo scudetto».

Replica per il Solferino patron Mario Spazzini, da poco sostituito alla conduzione tecnica da Quinto Leonardi ex Castellaro, dove ha fatto tanto bene. «I nostri rivali li abbiamo già sconfitti due volte e sarebbe bello centrare il tris, ma ci vuole anche fortuna. La squadra si è allenata con impegno per fare bene, la Coppa Italia è importante. In questa semifinale dobbiamo essere bravi e fortunati. Il Castellaro se fa una partita da… Castellaro è difficile da affrontare. Ce la giochiamo, e speriamo di poter dare un “altro dispiacere” all’amico Danieli, anche se, comunque, la nostra mente è anche rivolta al campionato. Ci sono ancora quattro turni da disputare, e per noi è dura. Al momento però pensiamo gara per gara e quindi concentriamoci sulla sfida col Castellaro in Coppa». Nel pomeriggio si terrà la semifinale di serie A femminile Ceresara-Segno (di cui parliamo a lato). Domani pomeriggio ancora la massima serie femminile con Tigliolese-Cereta e in serata la seconda semifinale di A maschile tra Sommacampagna e Arcene. Sabato pomeriggio in programma le finalissime di serie B femminile e in notturna la B maschile, mentre domenica sarà la volta della serie A. Nel pomeriggio il femminile e in serata a chiudere la manifestazione la serie A maschile.