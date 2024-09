Tamburello serie A m – Il Solferino ci riprova: recupera col Castiglione la sfida scudetto

Mantova Il meteo a Solferino dice “sole” per oggi pomeriggio. Quindi non ci dovrebbero essere problemi per la super sfida che può valere lo scudetto. La capolista recupera alle ore 16 in casa il derby con il Castiglione, rinviato per maltempo domenica. Sempre oggi anche le altre gare del penultimo turno. Gli aloisiani, secondi in classifica e staccati di 4 punti, hanno l’ultima occasione per guastare la festa al Solferino, lanciatissimo verso il Tricolore e che, appunto, deve conquistare la vittoria per poter stappare lo spumante. Federico Pastrone e compagni però possono far leva sull’orgoglio e cercare di mettere i bastoni tra le ruote della prima della classe, visto che poi a fine stagione il Castiglione lascerà la massima serie. Favorito il Ceresara, nel secondo derby di giornata, contro un Guidizzolo obbligato a fare punti per la salvezza, soprattutto dato l’impegno non proibitivo del Sommacampagna con il Fontigo. Salvezza platonica, perché a fine campionato anche il Guidi rinuncerà alla serie A. Infine il Castellaro cerca punti ad Arcene.

Serie B – Si recuperano oggi due delle quattro sfide del penultimo turno rinviate per pioggia domenica: Rallo Bardolino alle ore 15.30 e Castelli Calepio-Dossena è in programma alle ore 16.