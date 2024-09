Basket A2 f – Purrone: “Bravo San Giorgio, si vedono già i primi frutti. Sabato l’Empoli e il vernissage”

San Giorgio Primo test con Cavezzo superato per il MantovAgricoltura, con grande soddisfazione del presidente Antonio Purrone: «La preparazione fisica sta dando i propri frutti e vedo in ciascuna atleta grandissimo impegno e dedizione. C’è chi magari è più avanti e chi sta entrando a regime. Nonostante questo, credo davvero si stiano spendendo tutti moltissimo e ne è stata prova la positiva gara contro Basket Cavezzo». La compagine emiliana è stata la prima sfidante delle mantovane dopo l’annullamento dello scrimmage contro Faenza: «Ci tengo a sottolineare che nella passata stagione Cavezzo aveva meritatamente vinto il campionato di Serie B approdando nella serie cadetta. Per ragioni interne hanno poi preferito richiedere il riposizionamento in B, ma è comunque una formazione che anche rispetto alla promozione dell’ultima stagione si è ulteriormente rinforzata. E’ stato un impegno di alto livello in cui si sono iniziate a intravedere già delle buone sintonie e aspetti positivi. Tutto è ancora da costruire, però era importante partire bene, conto una squadra che non ha giocato con il freno a mano tirato. Sono contento di come si stanno impegnando le atlete e tutto lo staff che sta lavorando duramente». Il campionato è ancora abbastanza lontano, ma spero potremo toglierci qualche soddisfazione, se non altro per il grosso sforzo e l’impegno che ci stiamo mettendo tutti», Sabato ci sarà l’amichevole contro la USE Empoli, formazione conosciuta dalle mantovane nella precedente stagione, contro la quale però non si scontreranno quest’anno poiché entrambe sono in gironi differenti: «Un’altra amichevole importante per incominciare a ingranare sempre di più e a mettere minuti preziosi nelle gambe oltre che di gioco. Dopo la sfida ci sposteremo per la presentazione ufficiale alla Pol. ‘La Stella’ a San Giorgio in occasione della seconda edizione della Grande Mantova Basketball Festival: l’evento che abbiamo creato collaborando con La Stella che, questo weekend, sarà rivolto particolarmente ai più piccoli tra Open Day di minibasket e un torneo dedicato ai bambini. Ci presenteremo a tutta la comunità di San Giorgio Bigarello e a tutta la provincia perché il basket unisce tante persone, famiglie e appassionati».