Tamburello serie A m – Solferino a Cavaion per il primato, Guidizzolo ci prova col Cremolino

MANTOVA Questa sera (ore 21.30) si giocano le gare della quinta di ritorno della massima serie maschile di tamburello.

Turno di riposo per il Castellaro capolista, reduce dal mezzo passo falso interno di una settimana fa contro il Guidizzolo. Potrebbe approfittarne il Solferino di Manenti per portarsi al comando, se riuscirà a spuntarla in casa del Cavaion. Per il team collinare del presidente Mario Spazzini è l’occasione per riassaporare la vetta, almeno temporanea, dopo averla lasciata alla fine del girone di andata.

Non dovrebbe incontrare invece troppe difficoltà l’Arcene impegnato sul campo di Castelli Calepio, contro il Tuenno, mentre i veronesi del Sommacampagna rendono visita al Castiglione di Ruffoni che farà il possibile per strappare al meno un punticino e restare lontano dall’ultimo posto, anche se non stupirebbe se gli alosiani scendessero in campo col chiaro intento di conquistare l’intera posta.

Dopo la bella prestazione fornita sabato scorso sul campo della prima della classe, proverà a ripetersi il Guidizzolo del dt Biagi nell’incontro interno contro il Cremolino: gli alessandrini sulla carta partono comunque con i favori del pronostico ma è risaputo che le gare vanno giocate e, dunque, il quintetto mantovano scenderà in campo non pensando al punto strappato a Castellaro, bensì a migliorarsi e a cercare di far proprio il confronto coi piemontesi.

Al pieno successo punta a Goito il Ceresara di Grandelli con il fanalino di coda Sabbionara. E’ logico che la compagine del presidente Pezzini scenderà in campo con il chiaro obiettivo di vincere per riscattare la sconfitta incassata sabato scorso a Solferino.