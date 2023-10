Tamburello Serie A maschile – Al Castellaro la Supercoppa: Guidizzolo ko (2-1)

CASTELLI CALEPIO (Bg) Non c’è due senza tre. Il Castellaro ha conquistato a Castelli Calepio la Supercoppa del massimo campionato maschile, piegando al tie-break il Guidizzolo dopo tre ore e 15’. La formazione collinare, dopo Coppa Europa e scudetto, ha conquistato il terzo trofeo, battendo i vice campioni d’Italia di Tiberio Biagi, che in questa stagione hanno vinto la Coppa Italia.

Il Castellaro ha messo in saccoccia subito il primo set. E’ stato un match equilibrato all’inizio con una fase di studio. Le squadre hanno risposto colpo su colpo, poi il Guidizzolo ha pareggiato i conti nel successivo parziale, poi è arrivata la reazione dei Campioni d’Italia che hanno fatto proprio il tie-break.

«Un’annata stupenda. Direi che la pancia… è piena – commenta Arturo Danieli – Scudetto, Supercoppa e Coppa Europa. Battuti ancora i nostri primi rivali in campionato. Ora salutiamo alcuni dei nostri giocatori e a loro va un grande applauso. Hanno onorato fino all’ultimo e alla grande l’impegno con il Castellaro». Dall’altra parte, tanta amarezza in casa Guidizzolo per questa sconfitta contro i grandi rivali della stagione. Una gara giocata con grande determinazione, ma purtroppo non è bastato per sorprendere i quotati avversari. «Peccato – ha commentato il dirigente del Guhidizzolo Emanuele Menossi – ll secondo set vinto alla grande dimostra che abbiamo giocato alla pari: il tie-break è una lotteria, poi una conclusione di Federico Merighi è uscita di poco e potevamo andare sul 6-6, 7-5 per Castellaro, poi 7-6. Mentre alla fine siamo stati battuti 8-6. Peccato». Con la gara di ieri si è chiusa ufficialmente la stagione del tamburello maschile e ora un periodo di pausa per poi tornare al lavoro e programmare la nuova stagione open 2024, sempre a caccia di nuove vittorie.