Fai si fa promotore della mostra fotografica di Castellani presso l’Antica Edicola di P.zza Canossa

MANTOVA “Contrasto: la vita è un dono dell’acqua” è il titolo che Patrizia Castellani ha voluto dare alla sua mostra fotografica, inaugurata domenica 18 giugno, presso l’Antica Edicola dei Giornali di Piazza Canossa. Fotografa e ritrattista mantovana, appassionata e grande estimatrice del maestro Henri Cartier-Bresson, Castellani è stata da sempre convinta che nessuna forma artistica “sia in grado di cogliere l’attimo come si riesce a fare con la fotografia. Ho fatto i miei primi scatti già a vent’anni; il mio primo soggetto è stata una rosa che ho appoggiato su un vassoio, davanti ad una finestra, e immortalato con varie intensità di luce. Ora mi occupo anche di street photography e di reportage di viaggi, sempre in un’ottica che considera la fotografia come arte libera da spiegazioni o titoli che la debbano chiarire”.

Enrico Sartorello, Delegato FAI Cultura nonché curatore della mostra, sostiene che “benchè oggi giorno si viva in una connessione perenne, cionondimeno il contrasto rappresenta la cifra, l’impronta caratterizzante del nostro vissuto, sia a livello politico, economico-sociale, e soprattutto climatico. Tale contrasto è reso in questa mostra attraverso la contrapposizione tra il colore e il bianco e nero, ove il tema centrale resta l’acqua, la luce, il bello in senso lato”. La mostra ha luogo presso l’Antica Edicola di P.zza Canossa risalente alla fine dell’800. “Acquistata dal FAI nel 92 e restaurata negli anni 200, si trovava inizialmente davanti alla basilica di Sant’Andrea; solo in seguito è stata spostata in piazza Canossa perché distrubava la facciata della basilica – dice Alessandro Catelani, delegazione FAI Mantova -. Durante i lavori di restauro l’Edicola venne riportata alla sua forma originale con particolare riferimento alla copertura che nel 1911 era di cemento e copriva parzialmente alcune finestre. L’Edicola è l’ultima rimasta di 8 presenti in tutto il centro storico della città.”

Barbara Barison