Tamburello Serie A maschile – Cavrianese ok col Rallo (2-0), Castellaro rinviato per pioggia

MANTOVA Il maltempo ha condizionato la partenza dei campionati di serie A e B maschili. Per la massima serie, la sfida del Castellaro sul campo della neopromossa Dossena è stata rinviata a mercoledì 2 aprile (ore 15). Si è giocato invece regolarmente a Cavriana. La squadra del neo dt Alessandro Nobis non ha avuto troppi problemi con l’altra matricola, il Rallo, battuta per 2-0. Facile il primo set, più combattuto il secondo. «Abbiamo dominato contro un avversario giovane – afferma il presidente Oscar Tondini – I trentini sono neopromossi, ma nel corso della gara si sono difesi con attenzione e al meglio delle proprie possibilità». E oggi, con l’incognita maltempo, sono in programma le altre tre sfide della prima giornata, tutte alle ore 15. I campioni d’Italia in carica del Solferino faranno visita in terra astigiana, con tutti i favori del pronostico, al ripescato Cinaglio. A Sommacampagna l’ambiziosa compagine locale attende il forte Ceresara, match che si preannuncia equilibrato e aperto a qualsiasi risultato. Non dovrebbe avere problemi il rinnovato Arcene in casa dell’altra ripescata, il Bardolino.