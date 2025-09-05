Tamburello serie A – Tondini: “Cavrianese senza paura col Castellaro”

Cavriana Domani pomeriggio, alle ore 15, lo sferisterio di Cavriana ospiterà una sfida di grande fascino e importanza: il derby collinare tra la Cavrianese di Alessandro Nobis e il Castellaro, campione d’Italia in carica, guidato da Luca Baldini, valido per il girone B di Coppa Italia del massimo campionato maschile di tamburello. I riflettori sono puntati su questo atteso incontro non solo per la rivalità territoriale tra le due formazioni, bensì anche perché la posta in palio è altissima: l’occasione di puntare a un posto nella finale di Coppa Italia, in programma domenica 28 settembre, sempre a Cavriana. Entrambe sono a quota 3 alle spalle del Sommacampagna. L’obiettivo del club è quello di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà il lanciatissimo Castellaro. «Quella contro gli scudettati è una sfida sin troppo importante per quanto ci riguarda – osserva il presidente della Cavrianese, Oscar Tondini – Abbiamo ancora una possibilità concreta di accedere alla finale e giocarcela davanti al nostro pubblico. Ma per riuscirci, dobbiamo prima superare l’ostacolo Castellaro e poi battere anche il Ceresara. Domani sarà fondamentale dare tutto: affrontiamo i campioni d’Italia, ma la squadra è carica, motivata e consapevole dell’importanza del derby. Speriamo che i nostri ragazzi riescano a dare il massimo in campo, senza concedere alcun vantaggio agli avversari». Il girone B è guidato dal Sommacampagna a punteggio pieno dopo le vittorie su Cavrianese e Ceresara. I veronesi sono in lotta per il pass della finalissima contro una appunto tra Castellaro e Cavriana.