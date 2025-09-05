Cavriana – Conclusi i lavori alle scuole elementari per ospitare le medie

Cavriana Con un nuovo video-messaggio sui canali propri e del Comune di Cavriana, il sindaco Matteo Guardini ha comunicato alla cittadinanza la conclusione dei lavori condotti alle scuole medie del paese. Attraverso questi lavori sono stati ricavati nell’edificio in via Croce Bianca 2 i locali che ospiteranno provvisoriamente gli studenti delle scuole medie, in attesa che il nuovo plesso scolastico per loro costruito ottenga l’agibilità e apra le porte. «Sono lieto di dare questa notizia – ha dichiarato Guardini – Oltre alle operazioni necessarie per fare spazio agli alunni delle medie, anche le infiltrazioni del tetto sono state sistemate e le piogge di questi giorni hanno verificato la bontà del lavoro svolto. Le aule sono state ricolorate e tutto è pronto per offrire ai nostri ragazzi un ambiente sicuro e confortevole». Il primo cittadino precisa spiega poi come sarà gestito l’accesso alla scuola: «Abbiamo predisposto due ingressi diversi: da via Croce Rossa per la primaria, da via Croce Bianca per la secondaria. I ragazzi dalle 7.40 saranno ospitati nel cortile interno, al sicuro dal traffico veicolare, potendo usufruire del servizio di prescuola se richiesto – illustra Guardini – Chiediamo ai genitori di non sostare nei pressi della scuola per non creare ingorghi ma di usufruire dei punti di parcheggio individuati». La scuola, per disposizione del Provveditore degli Studi di Mantova, potrà contare su un ulteriore membro del personale ATA. Le lezioni riprenderanno quindi secondo le normali tempistiche e con la speranza di continuare l’anno prossimo, per qualche studente, nella nuova scuola.