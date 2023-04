Tamburello Serie B – Primo successo per il Cereta: battuto nel derby il Malavicina

Cereta Il Cereta mette a segno la prima vittoria stagionale e lo fa nel derby con il Malavicina, battuto per 2-0. Gara molto combattuta nel primo set, durato un’ora e quindici minuti, con le due formazioni che a tratti si sono equivalse. C’è stato equilibrio sino al tre pari, poi i ragazzi di Crotti hanno allungato e chiuso 6-3. Era logico attendersi nel secondo parziale una reazione da parte del Malavicina, ma così invece non è stato. Monologo quindi della compagine del presidente Bertagna, come testimonia il 6-0 finale. Ospiti senza mordente, in “balia” dei padroni di casa. La sfida tutta mantovana è stata avvincente solo nella prima parte del primo set.

RISULTATI 3ª GIORNATA

Valgatara-Dossena 0-2

Rallo-Palazzolo 2-0

Besenello-Valle San Felice 2-0

Cereta-Malavicina 2-0

Castelli Calepio-Tuenno 2-0

Ha riposato: Segno