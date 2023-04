Calcio Primavera – Mantova, vittoria di Pirro ad Arzignano (2-6)

ARZIGNANO (Vi) Vittoria di prestigio, anche se inutile ai fini della classifica, per la Primavera del Mantova. I biancorossi di mister Abbruscato hanno espugnato il campo di una delle squadre più quotate del girone: l’Arzignano. Un 6-2 che sorprende e acuisce i rimpianti per una stagione che poteva essere migliore. Il Mantova ha messo in cassaforte la vittoria nel primo tempo, grazie alle reti di Luscietti, Faina e Del Bar. A inizio ripresa l’Arzignano la riapriva con Cerato, ma l’Acm ristabiliva subito le distanze con altri tre gol (Malavasi, Bovegno e ancora Luscietti) prima del 6-2 finale. Il Mantova è ottavo in classifica: a una giornata dalla fine i play restano irraggiungibili.