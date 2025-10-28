Tamburello serie C/D – Il Cereta batte il Negarine e si aggiudica il torneo autunnale interprovinciale

Pozzolo Si è concluso ieri, sul campo di Pozzolo, il Torneo Autunnale di Serie C e D interprovinciale. A conquistare il titolo è stata la squadra del Cereta, che ha avuto la meglio sul Negarine (Vr) al termine di una partita equilibrata e spettacolare. Il match si è deciso in due set tiratissimi, terminati 6-4 e 6-5 a favore dei collinari, che hanno saputo mantenere lucidità e compattezza nei momenti decisivi. Una bella sfida, giocata con grande fair play da entrambe le formazioni, che ha chiuso nel migliore dei modi questa edizione autunnale del torneo. Complimenti al Cereta per la vittoria e al Negarine per l’ottima prestazione.