La minoranza di Goito: “Fate pressing per sistemare anche la sp 23”

GOITO – Le avverse condizioni meteo dei queste ultime settimane hanno reso alcuni tratti stradali alla pari di un groviera. Tale situazione complica non poco la viabilità e crea i presupposti per rischi che coinvolgerebbero non solo gli automobilisti e i mezzi pesanti.

Per questo motivo il consigliere di minoranza Mario Cancellieri fa sentire la propria voce nel tentativo di sensibilizzare i primi cittadini affinché si attivino perché la Provincia nei tratti di propria competenza intervenga e risolva il problema.

«Comprendo, sia ben chiaro, la situazione – spiega il consigliere di ProgettiAmo Goito – ma ritengo che all’allarme lanciato per le condizioni in cui versa la Postumia si possa tranquillamente aggiungere anche quello abbinato alla provinciale che collega Grazie di Curtatone a Goito. Questo tracciato ha una valenza tanto quanto quello che collega Goito a Gazoldo. Le molteplici buche che si sono venute a creare a causa delle piogge di questi ultimi periodi stanno rendendo problematico il transito dei veicoli e in più aumentano i rischi per incidenti.

«Purtroppo qualche automobilista – prosegue Cancellieri – mi è stato riferito abbia già subito un danno alla propria vettura a causa di pezzi di asfalto che si sono staccati. Non credo sia un problema da poco in quanto la provinciale in questione da un lato è al centro di un importante intervento, vedi la realizzazione della nuova rotonda di Grazie, e dall’altro è la via di collegamento al noto santuario locale. Per questo mi sento in dovere di chiedere al sindaco di Goito Pietro Chiaventi, ma pure a quello di Rodigo Gianni Grassi e di Curtatone Carlo Bottani, che si facciano promotori di un’azione di stimolo nei confronti della Provincia affinché intervenga in tempi rapidi per una soluzione strutturale della situazione che si fa via via sempre più critica».