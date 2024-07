Tamburello serie A m – Il Solferino piega il Castellaro al tie-break. Due punti anche per Castiglione e Cavriana

Mantova Il Solferino si conferma in vetta, dopo aver vinto a Castellaro il derby collinare con i campioni in carica, che domenica scorsa in Francia aveva vinto la Coppa Europa. Il team di Spazzini al contempo, dopo oltre quattro ore di gara, si è preso la rivincita per la sconfitta dell’andata: in campo tanti ex da ambo le parti, con il ricordo immancabile di Federico Gasperetti. Le due squadre sabato sera hanno anche giocato per lui. «E’ stata una bella partita, un derby combattuto sino all’ultimo – afferma patron Arturo Danieli – con il pubblico delle grandi occasioni. Un plauso sia al nostro Valentini sia a Campolongo, due giovani che hanno giocato alla grande da veterani. Nel tie-break eravamo avanti 6-5 ma lo abbiamo perso, come per strada abbiamo lasciato diversi punti, altrimenti saremmo magari a lottare per lo scudetto. Complimenti al Solferino per la vittoria». Replica Spazzini: «Se da un lato siamo usciti vincenti al termine del derby, dall’altro non abbiamo giocato bene. Forse abbiamo sbagliato di più dei nostri avversari. Bravi a reagire nel tie-break».

Anche l’altro derby mantovano si è concluso agli spareggi: successo della Cavrianese sul Guidizzolo. Oscar Tondini, presidente del collinari, non è contento: «Vinto facile il primo set e avanti 3-2 nel successivo, dovevamo chiudere: il pieno successo ci avrebbe consentito di avvicinarci al Solferino». Replica per gli sconfitti il presidente Giancarlo Grandi: «Contento per il punto, bene il secondo set e ora testa alla sfida col Valgatara, importante per mantenere la categoria». Anche il Castiglione ha dovuto far ricorso al tie-break per avere ragione dell’Arcene. «Il distacco dal Solferino resta immutato – afferma il presidente Mario Margoni – Sofferto il primo set, nel secondo abbiamo dovuto fare i conti con lo scatenato Tonon, poi abbiamo reagito al tie-break». Solo il Ceresara ha portato a casa 3 punti netti col Fontigo. «Facile successo nel primo set – spiega il presidente Fabrizio Pezzini – I trevigiani sino al 3-3 nel secondo hanno retto bene, ma poi noi li abbiamo staccati e vinto il match».