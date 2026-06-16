Castiglione, la prova che mercato e grandi eventi possono convivere. Mercato e 1000 Miglia insieme senza disagi: «Il dialogo ha vinto»

L’esito positivo della giornata è stato possibile grazie al confronto sviluppato nelle settimane precedenti tra Amministrazione Comunale, Polizia Locale e rappresentanze degli operatori commerciali, che ha consentito di individuare una soluzione organizzativa capace di conciliare le esigenze della manifestazione con quelle delle imprese del mercato.

«Desideriamo ringraziare il Comune e la Polizia Locale per la disponibilità dimostrata e per il lavoro svolto – dichiara Luca Fenzi, responsabile ANVA Confesercenti per l’Alto Mantovano -. Attraverso il dialogo si è riusciti a trovare un punto di equilibrio che ha consentito di salvaguardare il lavoro degli operatori e, allo stesso tempo, garantire lo svolgimento in sicurezza di un evento prestigioso come la 1000 Miglia».

Il mercato si è svolto regolarmente grazie ad alcuni adattamenti organizzativi condivisi durante il tavolo di confronto, dimostrando come la collaborazione tra soggetti diversi possa trasformare una potenziale criticità in un’opportunità per l’intera comunità.

«La città ha potuto vivere contemporaneamente due appuntamenti importanti e attrattivi – prosegue Fenzi -. Da una parte il fascino e la visibilità della 1000 Miglia, dall’altra il tradizionale mercato del sabato, che rappresenta un servizio per i cittadini e una fonte di lavoro per decine di imprese. Il tutto nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e dell’organizzazione della manifestazione».

Per Confesercenti Mantova l’esperienza di Castiglione rappresenta un esempio concreto di come il confronto preventivo possa produrre risultati positivi per tutti.

«Quando istituzioni, Polizia Locale e rappresentanze economiche si siedono allo stesso tavolo con l’obiettivo di trovare soluzioni, i risultati arrivano – sottolinea il presidente di Confesercenti Mantova Davide Guerra -. Questa esperienza dimostra che sviluppo economico, grandi eventi e tutela delle attività commerciali non sono obiettivi in contrapposizione. Al contrario, attraverso il dialogo e la collaborazione possono convivere e rafforzarsi reciprocamente, generando benefici per l’intero territorio».

ANVA Confesercenti Mantova auspica che il metodo del confronto e della concertazione preventiva possa continuare a caratterizzare anche le future scelte organizzative che coinvolgono il commercio su area pubblica, valorizzando il ruolo delle imprese e contribuendo alla crescita e all’attrattività del territorio.