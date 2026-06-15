Lavori alla ciclopedonale di via Bellonci, martedì 16 giugno

Per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria dei parapetti in ferro della ciclopedonale di via Bellonci, si terrà l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico martedì 16 giugno.

Per la giornata vi sarà, quindi, la temporanea modifica della viabilità della ciclopedonale di via Bellonci nel tratto compreso tra il rondò all’intersezione con via Nenni e via Amadei.

La regolazione della viabilità ciclopedonale sarà gestita da movieri dotati di indumenti ad alta visibilità. Sarà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni e l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili.

La ditta concessionaria è incaricata e responsabile dell’apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica di cantiere, di avviso dei lavori e di deviazione ciclopedonale.

Al termine della giornata lavorativa sarà ripristinata la viabilità ordinaria