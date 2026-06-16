Maltrattamenti sull’ex moglie: 49enne arrestato e portato in carcere

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, un cittadino italiano di 49 anni ricercato perché condannato con sentenza definitiva per reati contro la persona, in particolare per i maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Gli investigatori della Squadra Mobile si sono celermente attivati per condurre capillari ricerche sul territorio mantovano, riuscendo a rintracciare l’uomo, che risultava essere senza fissa dimora, assicurandolo alla giustizia.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova per l’espiazione di una pena di 3 anni. Un epilogo amaro per una storia di violenze che la giustizia non ha lasciato impunita.