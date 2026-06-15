Il Centro CONI Mantova è il più sostenibile della Lombardia

Il Centro CONI Mantova si è aggiudicato il bando “Lo Sport vince con l’Ambiente” a livello regionale. Il Centro Polisportivo Culturale San Lazzaro, l’US Mantovana Junior e l’Asd Karate Team 1999, sotto la guida del referente tecnico del CONI provinciale Tommaso Mari, sono risultati essere i Centri CONI più sostenibili della Lombardia. Il Centro CONI Mantova ha vinto il bando con 95 punti sui 105 complessivamente a disposizione, aggiudicandosi il contributo di € 4.500,00, erogato dal CONI e da suddividere in parti uguali tra le tre società, che dovrà essere destinato al sostegno e allo sviluppo delle attività del Centro stesso. Al secondo posto, a pari merito, si sono classificati i Centri CONI di Varese e di Cremona con 88 punti, al terzo posto Sondrio con 79 punti. I 21 Centri CONI premiati a livello regionale accederanno ora alla successiva fase di valutazione nazionale. In tale ambito, la Commissione Nazionale Sostenibilità selezionerà il Centro CONI più meritevole, sulla base della qualità e dell’impatto delle azioni realizzate. Il Centro CONI che risulterà vincitore a livello nazionale sarà invitato a Roma, dove i referenti verranno premiati dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio presso il Salone d’Onore, in occasione di una seduta del Consiglio Nazionale. In tale ambito è previsto anche il riconoscimento di un ulteriore contributo economico pari a € 1.500,00, a sostegno delle iniziative intraprese, quale valorizzazione del rilevante impatto educativo, sociale e ambientale delle attività realizzate. “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al Centro CONI Mantova per il prestigioso risultato ottenuto”, afferma Marco Riva, presidente CONI Lombardia e componente Giunta CONI Nazionale, “questo riconoscimento dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di crescita non solo per le persone, ma per le comunità e per il territorio. Educare i giovani ai valori dello sport significa oggi promuovere anche il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità e la responsabilità verso le future generazioni. Il Centro CONI Mantova ha saputo interpretare al meglio questa sfida, coniugando attività sportiva, formazione e sensibilità ambientale per generare un impatto positivo concreto. È un esempio virtuoso che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente da dirigenti, tecnici, volontari e famiglie. Come CONI Lombardia crediamo fortemente che lo sviluppo dello sport debba procedere di pari passo con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei territori. A tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo, dalle società sportive ai loro dirigenti fino allo staff del CONI Provinciale con la delegata Tiziana Pikler e il referente tecnico Tommaso Mari, rivolgo il mio ringraziamento e l'augurio di proseguire con entusiasmo su questa strada, continuando a dimostrare che lo sport può essere un autentico motore di innovazione, inclusione e sostenibilità”. “Questo importante riconoscimento premia non solo la qualità della documentazione presentata, ma soprattutto l’impegno, la passione e la partecipazione con cui il Centro ha aderito sia al progetto Centri CONI sia all’iniziativa dedicata alla sostenibilità”, dichiara Elisabetta Lucchini, Referente Progetto Centri CONI Lombardia, “desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al formatore Tommaso Mari, alla Delegata CONI Tiziana Pilker e alle tre società sportive coinvolte con i rispettivi referenti, Gilberto Pilati, Massimo Spanò e Alex Daeder, che hanno lavorato con entusiasmo e grande professionalità. Il materiale prodotto, corredato da documentazione fotografica, attività e proposte educative di elevato livello, ha saputo valorizzare al meglio il percorso svolto sul territorio. Questa vittoria rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni sportive, tecnici, società e famiglie, confermando come il progetto Centri CONI possa essere un efficace strumento di crescita sportiva, educativa e sociale per i giovani. A tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato va il mio più sentito ringraziamento e l’augurio di proseguire con lo stesso entusiasmo nelle future iniziative”. Il bando “Lo Sport vince con l’Ambiente” nasce nell’ambito dell’accordo attuativo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il CONI e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha l’obiettivo di promuovere modelli di sviluppo sostenibile attraverso lo sport, in coerenza con l’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che individua 17 obiettivi (SDGs) non solo di natura ambientale, ma strettamente interconnessi sia all’aspetto sociale che a quello economico. Il CONI ha individuato il progetto di attività sportiva giovanile “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport” come luogo di attivazione, sensibilizzazione e formazione di pratiche virtuose in tema di sostenibilità, istituendo il Riconoscimento “Lo Sport vince con l’Ambiente” per valorizzare i Centri CONI che si sono particolarmente distinti nell’attuazione di comportamenti sportivi sostenibili.