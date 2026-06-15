Risse in piazza Broletto, chiuso per 15 giorni il Bar Lasagna

Il Questore della provincia di Mantova Guglielmo Toscano, ha disposto la sospensione della licenza e l’immediata chiusura per la durata di 15 giorni per il Bar Lasagna di Piazza Broletto.

In particolare il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza a seguito dei recenti episodi di violenza occorsi nella notte dello scorso 7 giugno quando si è verificato il pestaggio di un uomo e di una donna per futili motivi da parte di un nutrito gruppo di giovinastri e del 14 giugno. In entrambi gli episodi numerosi giovani non hanno esitato a darsele di santa ragione utilizzando anche sedie e tavolini del locale, allontanandosi poi prima dell’arrivo delle pattuglie delle Forze di Polizia.

Nel corso degli interventi e dei controlli degli avventori, si è accertato che il bar è divenuto abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e con precedenti di polizia, costituendo così pericolo per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine pubblico, destando, altresì, grave allarme sociale tanto da turbare la quiete del centro cittadino.

Il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio, adottato dal Questore ai sensi dell’art.100 TULPS, notificato dal personale della Squadra di Polizia Amministrativa, è espressione di un potere di natura preventiva che la legge attribuisce all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza in presenza di constatate situazioni di pericolosità sociale ed è finalizzato a produrre un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi.

Il locale dovrà quindi restare chiuso per quindici giorni dalla data della notifica avvenuta nella serata di ogg