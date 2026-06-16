Magazzini Generali Fiduciari inaugurano il nuovo magazzino C: +54mila posti forma

I Magazzini Generali Fiduciari del Gruppo Montepaschi ampliano il proprio stabilimento di Suzzara (MN) ed inaugurano il nuovo magazzino C per la stagionatura e lo stoccaggio delle forme di formaggio a pasta dura. Il progetto di ampliamento del complesso produttivo di Suzzara nasce per rispondere alle esigenze dei clienti, sostenendo la crescente domanda di spazi per la stagionatura e lo stoccaggio e garantendo al contempo soluzioni all’avanguardia.

Il nuovo impianto si sviluppa su una superficie coperta complessiva di 1.800 metri quadrati, con una capienza aggiuntiva di oltre 54.000 posti forma, pari ad un incremento di oltre il 20% della capacità di stoccaggio globale. Il magazzino, attrezzato con scalere di 22 file in altezza, si caratterizza per indici di efficienza energetica e di sicurezza ai massimi livelli di settore. Con la terza unità produttiva nella zona di produzione DOP del Parmigiano Reggiano, i Magazzini Generali Fiduciari offrono oggi una possibilità di stoccaggio complessivo fino a 300.000 forme. La clientela comprende i principali operatori del settore a livello nazionale ed internazionale oltre a piccoli caseifici cooperativi locali.

Sono intervenuti all’evento di inaugurazione il Vicedirettore Generale Commerciale Vicario di Banca Mps, Maurizio Bai, il Presidente dei Magazzini Generali Fiduciari, Marco Tiezzi, il Direttore Generale, Fabrizio Schintu, il Chief Commercial Officer Imprese & Private di Banca Mps, Dimitri Bianchini, il Presidente del Collegio Sindacale e dell’OdV 231, insieme ai dipendenti della Società. Presenti anche le autorità locali e i rappresentanti del Consorzio del Parmigiano Reggiano a confermare la vicinanza al territorio.

“I Magazzini Generali Fiduciari di Mantova rappresentano un’eccellenza nel settore lattiero-caseario, frutto di un’esperienza maturata in oltre cento anni di attività in un segmento altamente qualificato della filiera, al fianco dei principali produttori di formaggi DOP italiani, elementi identitari del Paese e del Made in Italy – ha dichiarato Fabrizio Schintu, Direttore Generale dei Magazzini Generali Fiduciari -. I Magazzini Generali Fiduciari condividono con il Gruppo Montepaschi un modello di attenzione al mondo agroalimentare e di vicinanza ai produttori, che ne contraddistingue l’operato, facilitando l’accesso al credito e offrendo garanzie di qualità nella delicata fase di stagionatura che necessita notoriamente di tempi lunghi. Grazie ai nuovi spazi più capienti e all’avanguardia saremo in grado di offrire un servizio ancora più evoluto e coerente con i principali criteri di sostenibilità”.

Oltre all’offerta di servizi di stagionatura e stoccaggio, su richiesta dei proprietari del formaggio depositato, la Società è autorizzata a rilasciare titoli rappresentativi delle merci – fedi di deposito e note di pegno – che permettono un accesso più veloce ad operazioni bancarie di anticipazione e finanziamento.

L’attività dei Magazzini Generali Fiduciari si inserisce nel contesto di una più ampia strategia del Gruppo Montepaschi a sostegno del settore agroalimentare e della DOP Economy, frutto della storica attenzione della Banca alle esigenze del comparto primario, asset fondamentale dell’economia del Paese. Con la linea di business MPS Agridop, la Banca offre competenze specialistiche e presidi dedicati sul territorio, oltre che prodotti e servizi dedicati agli operatori del settore e alle filiere ad esso collegate. Il Gruppo Montepaschi si pone così come punto di riferimento per le imprese agroalimentari nei diversi territori, per contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile del comparto all’insegna della transizione green e dell’innovazione.