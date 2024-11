Tennis Tavolo – Brunetti, il moldavo Robert Graur in gara al Wtt Contender di Lignano Sabbiadoro

Castel Goffredo Robert Graur (in foto) della Brunetti Castel Goffredo sarà in gara al WTT Youth Contender a Lignano Sabbiadoro. Il talento castellano gareggerà per la nazionale giovanile moldava e sarà presente per le gare di singolo maschile Under 13 e Under 15.

Questi gli impegni nel weekend dei giovani della Brunetti: domani alle ore 18.30 la D1 maschile sarà a Montichiari, mentre alle 18 la B2 Maschile affronta a Trento l’Uds Villanzano Cassa di Trento. Domenica fari sulla D2. Il team maschile alle 10 ospita nel derby il San Lazzaro Mantova. Sempre alle 10 la D2 “C” maschile affronta al PalaMazzi l’Open House Brescia “A”. La D3 sfida l’Asola “A” e la C2, alle 10, è a Mazzano in casa del Marco Polo “B”.