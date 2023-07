Tennis Tavolo – Campionati Europei, l’Italia di Arlia chiude al primo posto nel girone E

Mantova La squadra italiana Under 19 femminile ha confermato il ruolo di favorita e, ai Campionati Europei Giovanili di Gliwice, dopo l’Armenia, ha sconfitto per 3-1 anche la Danimarca, chiudendo al primo posto il Gruppo E della Seconda Divisione. Le ragazze di Giuseppe Del Rosso rimangono in attesa di conoscere le avversarie del playoff . Nel primo singolare Miriam Carnovale e Mille Lyngsoe Stoffregen hanno dato vita a una vera battaglia, nella quale la calabrese si è aggiudicata il secondo e il terzo set (11-5, 11-5) e la scandinava il primo e il quarto (11-6, 11-8). Al quinto ha prevalso l’azzurra per 11-9. Nicole Arlia, come già accaduto contro le malcapitate armene, non ha lasciato scampo a Maja Hansen e l’ha regolata per 3-0 (11-5, 11-5, 11-6). Il terzo match ha riportato in campo l’equilibrio e Nicoletta Criscione ha saputo reagire a una partenza in salita (7-11, 4-11) contro Emma Vendelbo Clement e si è assicurata il terzo parziale (11-6). Nel quarto era in vantaggio per 7-1 ed è stata rimontata. Ha annullato un match-point (9-10) e al suo primo set-point (11-10) ha prolungato il confronto alla “bella”. La siciliana ha proseguito la sua corsa e ha tagliato il traguardo per 11-5.