Calcio Serie C – Mantova, colpi a raffica: presi Burrai e Brignani

MANTOVA «Ciao ragazzi, mi chiamo Salvatore e anch’io sono sardo. E quest’anno giocherò nel Mantova». Il ragazzo in questione, che così si è presentato in un breve video sul canale instagram dell’Acm, è il centrocampista Salvatore Burrai. Un altro pezzo pregiato di una campagna acquisti che sta assumendo contorni interessanti, per lo spessore dei giocatori ingaggiati (o in via d’ingaggio). Burrai, classe 1987 di Sassari, non ha bisogno di presentazioni. Ma spendiamo comunque qualche numero, per quei pochi che non lo conoscessero: due presenze in Serie A, quasi cento in B, più di 330 in C. Cresciuto nel Cagliari, ha vestito anche le maglie di Manfredonia, Ternana, Cremonese, Foggia, Latina, Modena, Monza, Juve Stabia, Siena, Perugia e Pordenone. Del Pordenone è stato un autentico pilastro: quattro stagioni dal 2016 al 2020 (con promozione in B), più l’ultima. In mezzo due campionati al Perugia, anche qui con promozione in B. L’età non è più verde, ma ha sempre giocato con continuità. Col Mantova ha firmato un contratto biennale. Il suo arrivo ha scatenato i social: l’entusiasmo verso il nuovo Mantova cresce a vista d’occhio.

Ma c’è dell’altro. Oltre a Burrai, il dt biancorosso Christian Botturi ha chiuso ieri per un altro elemento d’esperienza che andrà a rinforzare il reparto difensiva. Si tratta di Fabrizio Brignani, ed è pure un mantovano, essendo nato ad Asola. Classe 1998, alto 1 e 90, vanta pure lui un curriculum niente male: settori giovanili della Cremonese e del Bologna, poi 140 partite in Serie C con Pisa, Cesena, Vis Pesaro ed Olbia. Con i sardi è stato titolare fisso negli ultimi due campionati, facendo coppia nella scorsa stagione con un altro mantovano: Gabriele Bellodi. Con Brignani la quota over in mezzo alla difesa è quasi completa (ricordiamo che sono già in organico Alex Redolfi ed Erik Panizzi, entrambi ’94). Per completarla del tutto, manca un elemento mancino che Botturi sta individuando.

Chiudiamo come abbiamo cominciato, ovvero con instagram e il rebus postato dalla società: un muro e la sillaba “NI”, soluzione di 6 parole. Facile: Mattia Muroni, centrocampista ’96 in arrivo dalla Reggiana, sardo come Burrai. Non una novità, visto che, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, ha già effettuato le visite mediche (anche se ancora non è stato ufficializzato dalla società). Ma tutto fa brodo: attorno a viale Te c’è bisogno di ricreare l’entusiasmo dei tempi migliori, ed ogni post è buono per riuscirci. La febbre sale. E tutto fa credere che martedì, primo giorno della campagna abbonamenti, ne avremo una riprova tangibile.