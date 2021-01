Tennis tavolo – Castel Goffredo piange la scomparsa di Sarkhajan

CASTEL GOFFREDO È scomparso a 73 anni l’ex campione e tecnico azzurro Sarkis Sarkhajan. Georgiano di nascita, da atleta ha vinto numerose medaglie sia agli Europei che ai Mondiali. Nel ’91 l’approdo in Italia per occuparsi della Nazionale femminile assoluta, incarico che lasciò nel ’95 per seguire il settore giovanile. Con lui alla guida agli Europei del ’97 a Topolcany, le ragazze del team juniores conquistarono il titolo. Glorioso il suo percorso a Castel Goffredo, dal 2004 al 2009, con un bottino di quattro scudetti e due storiche vittorie in Champions League. Si è poi trasferito a Bratislava, dove a inizio gennaio 2010 è stato colpito da un ictus, che ha condizionato gli ultimi dieci anni della sua vita. Il Tt Castel Goffredo lo ricorda come “una persona tecnicamente molto preparata, che non faceva pesare la sua esperienza ed era apprezzata per la sua grande disponibilità”.