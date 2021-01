Denunciata 51enne per furto al Tigotà

MANTOVA Una donna 51 anni di origini georgiane residente a Mantova, impiegata in qualità di collaboratrice domestica, nella tarda mattinata di ieri è stata sorpresa dal personale addetto alla sicurezza mentre tentava di rubare alcuni prodotti cosmetici all’interno del negozio “Tigotà” a Mantova. Al momento del transito in uscita dalle casse, però, faceva scattare l’allarme del sistema antitaccheggio, venendo pertanto bloccata per essere identificata.

A quel punto la donna, rassegnata, avendo ormai capito di essere stata scoperta, esibiva – come richiesto dal personale di servizio – la merce che aveva occultato nella borsa: numerosi articoli di cosmesi, tra i quali creme di vario genere, alcune paia di calze nonché altri prodotti per l’igiene personale.

A quel punto, la responsabile del Punto Vendita chiedeva alla Centrale Operativa della Questura l’intervento di una Pattuglia della Squadra “Volante”.

Gli Agenti di Polizia, intervenuti presso il negozio poco dopo la chiamata, dopo aver accertato l’accaduto ed aver ricevuto la formalizzazione della denuncia di furto da parte della Direttrice del negozio provvedevano a deferire la donna a piede libero alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato, stesso reato per il quale, costei, era già stata denunciata nel 2018 per un analogo episodio avvenuto in un negozio di abbigliamento del Centro storico.

Gli oggetti rubati, non essendo stati danneggiati, venivano contestualmente restituiti alla Responsabile del Punto Vendita.

L’Ufficio Immigrazione della Questura, su disposizione del Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, ha avviato le procedure d’urgenza in modo che costei venga quanto prima espulsa dal nostro territorio nazionale e rimpatriata nel Paese di provenienza non appena avrà terminato l’iter giudiziario che concorrerà parallelamente alle misure amministrative.