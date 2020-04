Tennis Tavolo – Classifiche mondiali, Arlia (Brunetti) si conferma 13esima tra le U15

MANTOVA L’International Table Tennis Federation ha ufficializzato i ranking di aprile 2020, che rimarranno congelati fino alla ripresa dell’attività agonistica.

Gli azzurri e le azzurre sono stati penalizzati dall’impossibilità, per l’emergenza sanitaria da Covid-19, di partecipare, perlopiù, al Qatar Open e al Challenge Polish Open, oltre ad aver disertato completamente i Campionati Europei Under 21.

Niagol Stoyanov è sempre n. 103, Mihai Bobocica n. 126 (da n. 125), i mantovani Leonardo Mutti n. 162 (da n. 161) e Matteo Mutti n. 380 (da n. 383), poi Jordy Piccolin n. 250 (da n. 253) e Daniele Pinto n. 264 (da n. 262). Debora Vivarelli da n. 69 passa a n. 72, Giorgia Piccolin da n. 125 a n. 115, Chiara Colantoni da n. 180 a n. 176 e Jamila Laurenti fa il best ranking al n. 187 (da n. 193). Mai così bene anche Le Thi Hong Loan, atleta della Brunetti ma quest’anno in Germania per migliorare e crescere, che ha approfittato dell’accesso al tabellone centrato in Polonia per issarsi da n. 399 a n. 294.

In ambito giovanile Laurenti progredisce da n. 9 a n. 8 fra le Under 18 (è stata n. 5 ad agosto 2019), Nicole Arlia della Brunetti Castel Goffredo ribadisce il 13° posto fra le Under 15 e John Michael Oyebode coglie la sua classifica più alta al n. 25 (da n. 26) fra gli Under 18.