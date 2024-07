Tennis Tavolo f – Europei U19, Nicole Arlia ha già al collo una medaglia. Oggi caccia alla finale in doppio

Malmö (Sve) L’Under 19 Nicole Arlia torna in semifinale ai Campionati Europei Giovanili, in corso a Malmö. Nel 2023 ci era riuscita con la romena Ioana Singeorzan e questa volta ha centrato l’obiettivo con l’ucraina Veronika Matiunina, sconfiggendo nei quarti per 3-1 (11-5, 9-11, 11-7, 11-7) le moldave Camelia Merenco e Alexandra Chiriacova. Stamane alle ore 10.40 al tavolo 1 andrà in scena la sfida contro la tedesca Mia Griesel e la romena Bianca Mei Rosu per un posto in finale.

Ieri nel primo set dal 3-5 Arlia e Matiunina hanno piazzato un break di 8-0. Nel secondo dal 3-1 sono state scavalcate (3-5) e dal 7-7 hanno dovuto fronteggiare tre set-point (7-10), cancellando i primi due.

Nella terza frazione il duo italo-ucraino è scattato bene (3-0) e dal 3-2 ha accelerato sull’8-2. Si è guadagnato quattro palle set (10-6) e la seconda è stata propizia. Nel prosieguo Arlia e Matiunina dal 4-4 si sono portate sul 6-4, sono state raggiunte (7-7) e hanno ottenuto gli ultimi quattro punti.

Negli ottavi Arlia e Matiunina hanno sconfitto per 3-1 (11-4, 11-3, 9-11, 11-9) la lussemburghese Enisa Sadikovic e la lituana Lukrecija Juchnaite. L’azzurra e l’ucraina dall’1-2 sono volate sul 9-2 e il primo set è stato agevolmente loro. Nel secondo dal 4-3 hanno piazzato un break di 7-0, completando l’opera.

Nella terza frazione si è combattuto più a lungo (5-5) e sono state Sadikovic e Juchnaite ad andare in testa (7-5) e a incrementare il margine (9-6). Sono state riavvicinate (9-8) e sono salite a due palle set (10-8), concretizzando la seconda.

Al ritorno al tavolo Arlia e Matiunina si sono risollevate da 0-3 a 4-3 e da 4-5 a 9-5. Si sono trovare le avversarie al minimo scarto (9-8) e si sono issate a due match-point (10-8) capitalizzando il secondo.